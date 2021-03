Schianto fatale, morta una persona, tre i feriti. Non ci sono parole

Dramma sulla Statale 113. A Santa Flavia, Palermo, uno schianto fatale: un morto e tre feriti. Ignote le cause dell’incidente stradale, forse colpa del maltempo

Non ci sono parole per descrivere l’ennesima tragedia sulle strade italiane. L’ultimo scontro mortale è avvenuto oggi pomeriggio, sulla Strada Statale 113 a Santa Flavia, vicino a Palermo. Il bilancio è gravissimo: un morto e tre feriti. L’incidente, che ha coinvolto due vetture, ha avuto luogo all’altezza del cimitero comunale.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Carabinieri e i Vigili del fuoco, oltre ai medici del 118. Una volta giunti in loco, si sono subito resi conto che per uno degli uomini a bordo delle auto incidentate non c’era più nulla da fare.

È stato Alfredo D’Amato, titolare di una ditta di autotrasporti, a perdere la vita. L’uomo proveniva dal comune di Casteldaccia a bordo della sua Fiat Panda, ma si è scontrato frontalmente con una Seat Ibiza, che procedeva nella direzione opposta. Per quanto riguarda i tre feriti, uno di loro è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Fela, mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita.

La dinamica esatta dell’incidente non è stata ancora accertata. Secondo le prime ipotesi, la pioggia e il manto stradale scivoloso potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale nel sinistro. Fatto sta che probabilmente il conducente di una delle due vetture ha perso il controllo ed ha invaso l’altra corsia.

La strada è stata chiusa per consentire alla Polizia Stradale di fare tutti i rilievi necessari per scoprire le ragioni dello schianto. Il traffico risultava bloccato nel tratto interessato e dirottato lungo le rotte di viabilità alternativa.