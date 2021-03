Incidente a Molinella tra un’ambulanza e un camion, la tragedia è avvenuta il 19 marzo e durante lo scontro un uomo ha perso la vita

Nella mattina del 19 marzo si è consumata una tragedia nella tragedia. Un uomo di settantadue anni è morto mentre veniva trasportato in ospedale a causa di un incidente avvenuto tra l’ambulanza e un camion. Il suo nome è Raffaele Zamboni ed ha perso la vita all’incrocio della frazione San Pietro Capofiume, a Molinella, dove è avvenuto lo scontro. Lì l’ambulanza si è ribaltata. Il signore aveva contratto il Covid ma era asintomatico e si stava dirigendo in ospedale per eseguire la dialisi.

Incidente tra ambulanza e camion: cosa è sucesso?

Uno scontro che ha tolto la vita a Raffaele, l’uomo di settantadue anni morto appena arrivato in ospedale. I soccorsi lo hanno trasferito alla struttura di Cona a Ferrara, ma nonostante la tempestività non c’è stato nulla da fare. Lo schianto ha recato danni anche ad altre persone rimaste travolte nell’incidente. Infatti anche due operatori sanitari sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per i controlli. I carabinieri del nucleo operativo di Molinella sono arrivati immediatamente sul posto dell’accaduto ed hanno potuto constatare la gravità della situazione, oltre ad aprire l’indagine del caso. Inoltre è giunta anche la polizia locale si è occupata di chiudere gli accessi e poi i militari che hanno effettuato i rilievi. Non sono mancati anche i vigili del fuoco che si sono occupati dell’ambulanza ribaltata su un fianco.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, per chiudere l’indagine saranno necessarie le testimonianze di chi ha visto quanto accaduto e di chi ha vissuto l’incidente. Soltanto dopo le dovute ricerche e le specifiche analisi, i carabinieri e la polizia potranno dare il verdetto.