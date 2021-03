Zodiaco, i segni più vendicativi: farli un torto porterà guai

Non tutti sanno farsi scivolare le cose addosso, ci sono infatti alcuni segni zodiacali particolarmente rancorosi: scopriamo quali sono i più vendicativi

Provare rancore significa non riuscire a passare oltre una determinata situazione, qualunque essa sia. Ci sono persone infatti che, se vittime di un torto, sentono la necessità di vendicarsi e di ripagare con la stessa moneta chiunque li abbia fatto del male. Non si tratta di un sentimento positivo, anzi, è spesso difficile contenere le conseguenze e alcuni individui fanno molta difficoltà a trattenersi. Secondo gli astrologi esiste una correlazione tra i segni zodiacali e questo tratto caratteriale: scopriamo come e quali segni vengono definiti vendicativi e rancorosi.

I segni zodiacali più vendicativi e rancorosi

Tra questi segni troviamo senza dubbio quello del Toro, forse uno degli esponenti principali di questa categoria. Le persone nate sotto questo segno infatti sembrano non riuscire proprio a passare sopra a un torto subito. Anche quando si tratta di legami affettivi per loro è molto difficile dimenticare l’accaduto e le loro reazioni ne sono una prova. Sono in grado di allontanarsi anche in maniera radicale, non prima di aver dato sfogo alla propria frustrazione in modo eclatante.

Reagisce all’apparenza con più tranquillità lo Scorpione che tuttavia si nasconde dietro alla falsa speranza che nessuno si accorga di quello che prova davvero. Quando subisce un torto cerca di mascherare la sua delusione, la sua rabbia o il suo dolore, cercando di non far capire quello che in realtà bolle dentro di lui. Questo lo facilita anche qualora decidesse di volersi vendicare, poiché nessuno saprò esattamente come e quando questo potrebbe accadere.

Lo stesso accade con i segni del Cancro e dei Pesci, molto bravi a mascherare i loro sentimenti. Non daranno mai la soddisfazione di farsi vedere amareggiati o dispiaciuti, ma questo non significa che al loro interno non stiano covando una malsana voglia di rivincita. Si tratta infatti di due segni che non sono in grado di lasciar correre e dinnanzi a un torto subito faranno in modo di avere la possibilità di vendicarsi.