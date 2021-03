Silvia Toffanin si confessa a Verissimo: le lacrime inaspettate

Silvia Toffanin si confessa a Verissimo: la commozione della conduttrice. Alla fine della sua intervista con Ornella Vanoni, le ha confidato di essersi innamorata del suo compagno Piersilvio Berlusconi grazie ad un suo disco

Silvia Toffanin anche oggi ci ha intrattenuti con il suo programma di interviste Verissimo. Come prima ospite ha avuto Ornella Vanoni, con cui hanno fatto una bellissima chiacchierata. La cantante ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera, di ricordare tanti aneddoti che aveva messo da parte e di raccontare invece quella che è la sua quotidianità adesso, che stiamo vivendo in piena pandemia. Ha raccontato che, dopo decenni in cui ha viaggiato e non si è fermata mai, sta apprezzando particolarmente questo tempo a casa con la sua cagnolina.

Verissimo, Silvia Toffanin si confessa ad Ornella Vanoni

Silvia ha rivelato ad Ornella di amare in particolar modo un suo disco, e quando alla fine dell’intervista l’ha invitata a passare qualche giorno insieme. La cantante ha reagito incredula a questa sua proposta, allora Silvia ha deciso di rivelarle perché è così legata a lei: “Hai presente quel disco di cui ti ho parlato prima? Ti confesso che è la colonna sonora della mia storia d’amore. Piersilvio me lo ha fatto ascoltare quando ci siamo conosciuti ed è così che mi sono innamorato di lui“.

Ornella le ha fatto qualche domanda sulla sua storia, le ha chiesto quando si è sposata e Silvia le ha detto che non lo è. La Vanoni ha apprezzato molto questa sua scelta: “Fate bene, state insieme perché volete stare insieme e non per un obbligo“.