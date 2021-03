Stefano De Martino, annuncio sconvolgente ai fan: “E’ Ufficiale, è un attimo” – FOTO

Stefano De Martino, uno dei ballerini più apprezzati in Italia, fa una rivelazione sconvolgente ai fans che rimangono colpiti ed estasiati.

Stefano De Martino è uno dei ballerini più apprezzati in Italia. Pochi minuti fa ha fatto una rivelazione che ha lasciato i fans sorpresi, la notizia ha fatto subito il giro del web. Il ballerino ha fatto presente dal suo profilo Instagram ufficiale – peraltro seguitissimo – che inizierà una nuova esperienza lavorativa sulle reti Mediaset. Più precisamente assumerà la veste di giurato di Amici, il famosissimo talent.

Un ritorno alle origini per De Martino, dato che deve la sua notorietà proprio alla scuola più famosa d’Italia dove fra quei banchi ha mosso i primi passi nel mondo della televisione. Ecco perché scrive sul punto: Da amici di GIURATO a GIURATO di Amici é un attimo. Ci vediamo stasera per la prima puntata del serale di @amiciufficiale .

A pra foco!

Stefano De Martino, tutte sono pazze di lui

Nel corso degli anni Stefano è riuscito a farsi notare non solo per la sua professione principale ma si è evoluto nel tempo dedicandosi al mondo della televisione ma assumendo altre vesti. De Martino infatti ha condotto programmi RAI quale – per ultimo – Stasera tutto è possibile in onda sulla seconda rete il martedì in prima serata. Uno show spensierato e che riusciva – grazie anche alla presenza di comici – a far trascorrere delle ore liete e divertenti.

Le fans sono pazze di lui, ogni foto è un’occasione per ammirarne la fisicità e la bellezza di Stefano; non mancano infatti le dichiarazioni d’amore.