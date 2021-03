Stefano De Martino demolito da Alessandra Celentano: le parole durissime. Giudice della prima puntata del serale, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si è già scontrato contro l’insegante di ballo

Questa sera sta andando in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. A pochi minuti dall’inizio della puntata, c’è stato già uno scontro che ha coinvolto proprio Stefano De Martino, ex allievo della scuola e giudice di questa edizione. Appena seduto sulla poltrona, ha già dovuto fare i conti con la furia di Alessandra Celentano che spietata è andata contro di lui quando ha preso una decisione che lei non ha proprio apprezzato.

Alessandra Celentano contro Stefano De Martino: “Ti sei dimenticato della danza”

Alessandra ha lanciato un guanto di sfida con un’esibizione che non era proprio nelle corde della sfidante della sua allieva. La giuria aveva il compito di decidere se permettere questa sfida oppure no, e mentre Filiberto ha acconsentito alla sfida, Stefano ha deciso di accettare la proposta di Lorella Cuccarini ed impedirla perché secondo lui era una sfida con una vittoria a tavolino. Alessandra, spietata, gli è andato contro: “Tu ti sei dimenticato della danza“. Stefano ha risposto prontamente: “Proprio perché me la ricordo troppo bene credo che questa sfida non si possa fare perché è una vittoria a tavolino per Serena“.

Maria De Filippi è intervenuta, cercando di far capire all’insegnante che la decisione del giudice andava rispettata. “Con questa coreografia esalti la tua allieva e metti in mostra le difficoltà di Rosa, e dato che già sappiamo quali sono, non abbiamo bisogno di rivederle“.