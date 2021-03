Temptation Island, nel cast una coppia del GF Vip?

Sta per tornare Temptation Island e già da ora parte il toto nomi sulle coppie. Si vocifera che ci potrebbe essere qualche partecipante del Grande Fratello Vip

Iniziano i preparativi per Temptation Island, il programma ideato da Maria De Filippi per mettere alla prova il rapporto di coppia. Iniziato tra coppie normali e non famose, da qualche anno è arrivata in tv anche la versione dedicata ai vip.

I casting sono già iniziati tra coppie ma a che per i single, coloro che saranno appunto i tentatori e già da ora si diffondono i rumors su alcune partecipazioni che catturerebbero l’attenzione del pubblico.

Quest’anno ci sarà un cambio di passo. La cosa non è confermata ma sembra essere quasi certa. Un’edizione speciale quella del 2021 perché mista, in gara coppie di vip e nip. Ed è ovvio che l’interessa cade tutto sulle coppie di personaggi famosi. Secondo i ben informati potrebbero esserci alcuni concorrenti dell’appena terminata edizione del Grande Fratello vip. Di chi si tratta? Impazza il toto nomi.

Temptation Island, ecco i nomi del GF che rimbalzano

Impazzano i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip per capire chi tra di loro parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island che anche quest’anno si realizzerà nonostante la pandemia. I concorrenti sono isolati da regolamento e dunque i rischi di contagio sono quasi paria zero. Ecco che così sarà possibile realizzare una nuova e attesissima edizione.

Ma quali saranno le coppie famose del GF Vip che vi parteciperanno? Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni sono stati tra i primissimi nomi tirati in ballo. Affianco a loro anche quello di Massimiliano Morra che come Zelletta è stato un vippone del reality di Canale 5.

Per il momento è arrivata già la smentita di Andrea Zelletta che ha spiegato che ora per lui non sarebbe possibile affrontare un’altra esperienza così pressante come Temptation Island.

E così le ipotesi cadono anche sulla coppia dei Prelemi, formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un amore nato nella casa e che anche fuori pare andare a gonfie vele. Scettico però si dice l’ex velino che avendo partecipato già come tentatore conosce bene le dinamiche del gioco. Ha confessato di essere molto geloso e che per questo potrebbe mostrare la parte peggiore di sé. Chi ci sarà allora? Staremo a vedere.