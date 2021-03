Vaccino AstraZeneca: nuova batosta per l’Italia. La situazione

Novità in arrivo per il vaccino Astrazeneca, l’Italia continua ad avere problemi con le dosi, dopo il ritiro spunta fuori un nuovo problema

Quando si tratta di Covid-19 le novità non mancano mai. Se prima il problema era come guarire le persone malate, oggi invece è subentrata un’altra questione: i vaccini. Da giorni non si parla di altro e dopo il ritiro di un lotto di AstraZeneca, sono in arrivo nuove importanti novità sul caso. A quanto pare le 134mila dosi del vaccino previste giovedì scorso sono state annullate per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi.

Vaccino Astrazeneca: qual è il motivo del ritardo?

Secondo le indicazioni da parte degli esperti, il vaccino Astrazeneca è sicuro e il carico di dosi previsto per questa settimana appena conclusa sarebbe dovuto arrivare in Italia lo scorso giovedì. Qualcosa però è andato storto e la consegna non è arrivata. La struttura Commissariale di Francesco Figliuolo ha dichiarato: “Il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila dosi”. Inoltre dalle stesse fonti è stato annunciato che non deve esserci un impatto negativo sulla campagna vaccinale e essa deve essere fatta in tutta Italia. Tutte le regioni poi dovranno riassorbire progressivamente il gap dovuto alla sospensione. Nell’attesa del carico sospeso, è previsto l’arrivo di nuove dosi a Modena. Inoltre sono state aggiornate le informazioni riguardo al vaccino, precisamente il paragrafo 4.

L’aggiornamento ribadisce la sicurezza, l’efficacia e il buon rapporto tra rischio e beneficio del vaccino dell’azienda anglo-svedese, ma bisogna sempre fare riferimento al warning informativo così da tener conto di quanto emerso rispetto al rischio di eventi tromboembolici. Inoltre per qualsiasi effetto indesiderato bisogna chiamare tempestivamente il proprio medico o l’asl di riferimento.