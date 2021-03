Veronica Peparini, 50 anni e non sentirli: ad Amici è una bomba atomica. L’insegnante del programma di Amici di Maria De Filippi ha conquistato tutti durante la prima puntata del serale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica Peparini da anni oramai è insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi e, anche quest’anno, si sta preparando per affrontare il serale con i suoi allievi. Anche quest’anno gli scontri con le sue colleghe non sono mancati, ma come sempre ha dimostrato di meritare il suo ruolo nella scuola nonostante le tante critiche.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Veronica Peparini infiamma lo studio di Amici con il suo outfit per il serale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Qualche anno fa, Veronica nella scuola di Amici ha conosciuto Andreas Muller, allievo della scuola che è arrivato alla vittoria del programma. I due si sono innamorati e hanno cominciato una storia d’amore fuori, che contro ogni previsione dura già da qualche anno. Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo a causa della loro differenza d’età, ma hanno dimostrato che davvero l’amore non è età e che il loro è un sentimento vero, reale, che non conosce ostacoli oramai.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Andreas sta proseguendo la sua carriera come professionista nella scuola mentre Veronica è una delle insegnanti della categoria di ballo. Negli anni è diventata sempre più amata e anche loro come coppia hanno tanti fans che li sostengono e che da sempre sono dalla loro parte.