Wanda Nara bella addormentata in intimo: “Svegliatemi quando finisce” – FOTO

Wanda Nara lascia il web a bocca aperta mostrandosi in una foto in cui è ritratta in un momento intimo e decisamente hot

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

I Green Day chiedevano di essere svegliati quando sarebbe finito il mese di settembre, Wanda Nara si spinge un po’ oltre con le richieste e vuole essere destata dal dolce sonno a quarantena finita. È questo il desiderio che l’affascinante signora Icardi confessa ai suoi tantissimi fan attraverso la didascalia di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La manager con un’abilità social decisamente fuori dal comune è riuscita a scattarsi addirittura un selfie mentre è comodamente avvinghiata nelle braccia di Morfeo. Wanda infatti, ancora addormentata, ha deciso di immortalarsi in una foto mentre si trova a letto. Il lenzuolo malizioso non la copre tutta però e permette di far ammirare ai tanti fan lo splendido e sexy intimo nero con cui si è concessa il dolce riposo. Protagonista assoluto dello scatto è infatti il generoso décolleté offerto ai follower con il chiaro scopo di prendersi il giusto spazio nei loro sogni proibiti.

LEGGI ANCHE -> Georgina Rodriguez in intimo…è lei il vero fenomeno della natura – FOTO

Wanda Nara e il suo amore travolgente per Mauro Icardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

LEGGI ANCHE -> Melissa Satta, seduzione pura: “Quando vorresti prepararti per…” – FOTO

Wanda Nara ormai da diversi anni è la moglie innamorata del calciatore argentino Mauro Icardi che dopo i suoi trascorsi in Italia veste la casacca del Paris Saint Germain. Prima di conoscere l’ex attaccante dell’Inter, nel 2008 Wanda era salita all’altare sempre con un calciatore, Maxi Lopez con il quale ha avuto 3 figli: Valentino, Gaston e Costantino. Il matrimonio però è naufragato dopo appena 5 anni a causa delle reciproche accuse di infedeltà da parte dei due coniugi. L’ultima di queste sarebbe stata proprio insieme al connazionale Mauro Icardi che all’epoca era compagno di squadra di Lopez nella Sampdoria. Con l’attuale marito, di cui la Nara è diventata anche manager, ha avuto ben 2 figlie: Francesca e Isabella.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda e Mauro si sono sempre mostrati, in particolare attraverso i social, molto affiatata sia per quanto riguarda la coppia che per la cura dei piccoli. L’intera e felice famiglia allargata infatti vive al momento in un’enorme villa a pochi chilometri da Parigi per seguire la carriera calcistica di papà Icardi.