17enne si strangola per un gioco erotico: trovato morto nella sua stanza

Un gioco erotico finisce male per un 17enne, che viene trovato morto nella sua stanza: aveva già avuto episodi di autolesionismo

A Stoke-on-Tren, nel Regno Unito, il giovane Joshua Deacon è stato trovato morto nel pavimento della sua stanza. Il 17enne, che stava provando una pratica di autoerotismo, ha finito per impiccarsi accidentalmente. L’episodio, tuttavia, non sarebbe un caso isolato: il ragazzo aveva infatti già praticato autolesionismo, fino ad ingerire pillole di paracetamolo appena una settimana prima di morire.

A dare l’allarme è stato un amico di Joshua, che era venuto a conoscenza della sua volontà di testare il gioco erotico. Quest’ultimo consisteva in una sorta di asfissia autoerotica, che tuttavia sarebbe degenerata terribilmente: il 17enne è stato ritrovato senza vita sul pavimento dai suoi genitori.

Muore per un gioco erotico: 17enne si strangola nella sua cameretta

Joshua Deacon, nel tentativo di provare sulla propria pelle la pratica autoerotica dell’asfissia, si è tolto la vita nella sua cameretta. Un gioco erotico finito male, che il giovane aveva reperito attraverso un sito web pornografico. A dare l’allarme è stato un amico del giovane, messo al corrente della situazione proprio dalla vittima. I genitori, che non riuscivano a rintracciarlo, si sono precipitati a casa, trovandolo morto nella sua cameretta.

Come riportano le fonti vicine al ragazzo, lo strangolamento sarebbe arrivato dopo svariati episodi di autolesionismo. Solo una settimana prima della morte, Joshua aveva infatti ingerito diverse pillole di paracetamolo. Per gli inquirenti, che stanno indagando sul decesso, si fa strada l’ipotesi che il gioco erotico fosse, per il ragazzo, solo il pretesto per togliersi la vita.

La tragedia, che ha colpito tutta la comunità di Stoke-on-Tren, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutti i conoscenti di Joshua lo hanno descritto come un ragazzo affabile e socievole: nessuno si sarebbe mai aspettato un simile epilogo.