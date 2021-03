Akash Kumar, le parole sconvolgenti contro l’Isola e Giulia De Lellis- VIDEO

Il modello ha sparato a zero contro Giulia De Lellis e contro i reality a cui ha preso parte usando delle parole molto dure.

Il sex symbol dagli occhi di ghiaccio, in una diretta Instagram con Stefano Guindani del 25 aprile 2020 ha sparato a zero sul reality al quale ora sta prendendo parte e non solo.

Ha usato parole dure anche nei confronti di Ballando con le stelle, programma a cui ha partecipato nel 2018, sul Grande Fratello Vip e infine ha sparlato su Giulia De Lellis pur definendola poi sua “amica”.

La sua personalità sta facendo scalpore e sono già molti i personaggi che l’hanno criticato, primo tra tutti l’opinionista Tommaso Zorzi che non si lascia sfuggire l’occasione per punzecchiarlo ma anche l’ex corteggiatore Niccolò Ferrari e il cantante Valerio Scanu.

Le sue prime parole sono state indirizzate al programma che gli ha dato notorietà: “A Ballando sapevano benissimo che io ero fidanzato, ma mi hanno detto di non dirlo perché Akash Kumar è il nuovo sex symbol”.

Poi prosegue, affermando di aver rifiutato il Grande Fratello: “Quest’anno mi è arrivato il Gf Vip e ho detto di no. Erano dei bei soldi eh… E tu sai che potenziale ho, potrei fare veramente tanto. Stefano Sala mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo perché per noi modelli non va bene, non gli è servito infatti”.

L’attacco a Giulia De Lellis e all’Isola

Neanche su Giulia De Lellis c’è andato leggero e nonostante abbia dichiarato di essere suo amico (sostenendo che è stato lui a far partecipare il suo ex fidanzato Andrea Damante a Temptation Island) e ha affermato:

“Non capisco perché un mio amico che scrive un libro sugli spacciatori prenda 1300€ e una ragazzina di 20 anni scrive un libro e guadagna milioni di euro. Giulia è una mia amica, le voglio bene e non mi ha fatto niente, ma come può una ragazza che non ha studiato guadagnare due milioni l’anno?“.

L’ultimo attacco è stato contro l’Isola dei Famosi, programma a cui sta prendendo parte adesso:

“Mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ho detto di no, ho risposto che ‘Non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho’. Vorrei fare altro nella mia vita, loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me“.