Alberto Matano riabbraccia il suo più grande amore e commuove il web

Il conduttore Alberto Matano commuove il web riabbracciando finalmente il suo più grande amore: “é un dono”.

Una ricca standing ovation nella giornata di ieri è stata dedicata al carismatico conduttore e giornalista dall’umanità sempre più palese, Alberto Matano. Dopo un lungo periodo trascorso costretto a dover rimanere a distanza dal suo più grande amore è finalmente giunto il momento di un ricongiungimento. Lo scatto che immortala l’abbraccio in totale simbiosi dei due è subito virale sul web ricevendo un cospicuo numero di apprezzamenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Alberto Matano, quando il suo abbraccio “è un dono” che commuove

“Il dono più grande. E come faccio a descrivere la gioia di abbracciarti?“, sono queste le parole del presentatore de “La Vita In Diretta” nella didascalia al meraviglioso scatto postato su Instagram nella giornata di ieri. Con enfasi e tralasciando il ritardo di qualche giorno ai più puntigliosi si accinge ad augurare nel migliore dei modi una “Buona festa papà! ❤️“.

A più riprese lo showman calabrese aveva raccontato di quanto fossero importanti per lui alcuni valori. E di come soffrisse, nonostante la sua completa dedizione nei confronti del suo lavoro, della distanza con i suoi cari soprattutto in questo ultimo anno così difficile a causa della pandemia.

Un amore eterno dunque che con gioia infinita, e soprattutto dopo tanta attesa, può continuare a rinnovarsi, quello di un padre e di un figlio adesso sorridenti uno di fianco all’altro. Fra gli innumerevoli auguri da parte dei suoi fan, l’autore riceverà dei complimenti spassionati riguardanti anche la sua carriera: “Grande Alberto… Sei uno dei migliori giornalisti…“.