Alessia Marcuzzi, nostalgia delle vacanze: bellissima in ogni VIDEO ricordo

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i fan su Instagram la nostalgia per le vacanze in una serie di video ricordo: lei è sempre uno splendore

Alessia Marcuzzi è un vero e proprio vulcano di energia, e lo dimostra con i numerosi progetti che quotidianamente intraprende. Sempre pronta ad accogliere le novità e farne tesoro, sta sperimentando avventure che si aggiungono al bagaglio già ricco della sua carriera. Grande Fratello, Isola dei Famosi, Temptation Island e il ritorno spumeggiante a Le Iene, le importanti conduzioni televisive sono tante.

Si aggiunge l’esperienza della nuova linea di Clean beauty “Luce” da lei ideata, e la collaborazione con il magazine Grazia, dove terrà una sua rubrica per consigli sentimentali. Forse proprio a causa dei numerosi impegni, è stata colta da un attacco di nostalgia per le vacanze passate. Sentimento che ha condiviso con i fan in una serie di video dove emerge tutta la sua bellezza.

LEGGI ANCHE—> Alessia Marcuzzi “nuova penna” per Grazia, Mara Venier commenta e spiazza tutti – FOTO

Alessia Marcuzzi, nostalgia vacanze: che splendore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE—> Nicola Savino e la dichiarazione d’amore ad Alessia Marcuzzi

Positività, entusiasmo, solarità: queste le meravigliose e preziose caratteristiche della conduttrice, che offre al pubblico in un momento così complesso. In coppia con il collega e amico Nicola Savino, nell’appuntamento settimanale con Le Iene, riesce a trasmettere immancabilmente gioia e simpatia.

Ma anche i nostri amati personaggi dello spettacolo, lontano dai riflettori, sono colpiti dagli effetti della pandemia, come la mancanza di socialità, l’impossibilità di muoversi. Alessia Marcuzzi, colta da un improvviso momenti nostalgia delle vacanze, e della loro tipica allegria, ha condiviso con gli affezionati fan su Instagram una serie di video di alcuni dei piacevoli momenti, trascorsi lontano da questi giorni.

Camminare in riva al mare, prendere il sole in bikini, ballare per le strade piene di gente, cantare con altre persone senza distanziamento sociale: sono solo alcuni dei frammenti di quella “non trascurabile felicità“, pubblicati dalla conduttrice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il suo splendore emerge prepotentemente in ogni video, e la sua bellezza incantevole impone assoluta ammirazione. Anche nella vita privata, la sua positività coinvolge lo spettatore, che può beneficiare di tale leggerezza.