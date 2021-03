Ad “Amici 20” il cantante Esa reagisce d’impulso di fronte all’eliminazione: non si arrende, poi il suo appello: “continuerò”.

Durante il serale di ieri ad Amici 20 la brusca ed inattesa reazione di uno dei concorrenti in gara di fronte all’eliminazione ha spiazzato i suoi telespettatori. Mentre la totalità della puntata sembra che non abbia tradito le aspettative del pubblico. Fra momenti di grandi emozioni ed esibizioni appaganti, la delusione però non ha tardato ad arrivare proprio nel momento decisivo. A lasciare il programma, in onda su Canale 5 con grande successo ormai da diverse annualità, questa volta è toccato a ben due dei suoi aspiranti vincitori.

Amici 20, non si ferma anche di fronte all’eliminazione, le lacrime, poi: “continuerò”

Giungendo verso la fine dell’appuntamento con il serale lo scontro diretto ha riguardato l’artista prediletto da Arisa e Lorella Cuccarini, ovvero il cantante Raffaele Renda ed ancora Esa Abrate, beniamino invece del goliardico Rudy Zerbi e della perentoria Adriana Celentano.

Con grande amarezza Esa ha visto il suo sogno sgretolarsi davanti ai suoi occhi, vista la decisione intrapresa dalla giuria e dal pubblico di voler far continuare l’avventura nella scuola diretta da Maria De Filippi soltanto al suo avversario. La stessa conduttrice comunicherà infine il verdetto ai ragazzi in tal modo: “Il vostro percorso nel canto inizia da qua ma può continuare lì fuori. Ad andare a casa è Esa”.

Mentre la prima ad dover uscire dallo studio è la giovane cantante Gaia Di Fusco, a raggiungerla a distanza di breve tempo sarà Esa, diventando ufficialmente personificazione della seconda eliminazione della puntata. A spiazzare però il pubblico non sarà tanto il verdetto quanto la reazione di Esa. Il ragazzo aveva infatti dato segni di puro sconforto già prima che l’espulsione definitiva arrivasse. Ed una volta data per certa non ha potuto trattenersi dallo scoppiare in lacrime.

Un saluto toccante ma fatto anche di molta consapevolezza. “Voglio ringraziare tutti, a partire dalla produzione, chi mi ha seguito e tutti i coach.” E poi ancora: “Non mi fermerò mai: ho dovuto sudare troppo per arrivare fino a qua. Non può essere l’eliminazione in un programma […] che mi fermerà. Grazie di tutto”.