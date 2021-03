Andrea Delogu e il VIDEO della caduta in diretta che ha fatto il giro del web

Il video della caduta in diretta della sorprendente conduttrice Andrea Delogu fa il giro del web e scatena nei fan la più totale ilarità.

La sempre più sfaccettata e sorprendente conduttrice Andrea Delogu, dopo le gradite piroette in diretta dall’Ariston e le spassose gag messe in atto ultimamente su Rai Radio 2, è divenuta nel giro di poche ore la protagonista di un altro altrettanto spassoso e sopratutto spontaneo sketch comico.

Si tratta di un avvenimento accaduto realmente nell’agosto dello scorso anno, durante una puntata della trasmissione de “La Vita In Diretta Estate“, Andrea era stata già posizionata al primo posto in studio in qualità di presentatrice seppur affiancata dal collega Marcello Masi, finché si è ritrovata inaspettatamente di fronte a milioni di telespettatori a divenirne l’assoluta protagonista.

Andrea Delogu protagonista: la caduta in diretta fa il giro del web ancora una volta

Incredibilmente anche a mesi di distanza il video della buffa gaffe, trasformatosi poi in caduta storica, torna a fare il giro del web ancora una volta. Ed Andrea con la sua divertente “piroetta” in diretta televisiva promette un giro di lunghe risate garantite.

Andrea colta dall’entusiasmo più travolgente che possa esista si dirige con fare repentino verso il centro dello studio. Ma qualcosa va storto. Forse aveva semplicemente dimenticato di indossare quelle meravigliose scarpe nere con il tacco. Ad ogni modo il fitto mix provoca in lei una fugace perdita di equilibrio. La conduttrice ha provato con destrezza a camuffare l’accaduto tornado subito eretta ma senza nascondere la sua aria divertita.

“Era tutto calcolato”, ha infine concluso tornando alla realtà della trasmissione. Peccato soltanto però che oltre alla più totale ilarità scatenata, in realtà la caduta procurò alla bellissima conduttrice una brutta contusione, anch’essa divenuta virale come prova insindacabile della sua vivace imprevedibilità.