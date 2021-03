Anna Tatangelo, il primo piano lascia senza fiato: labbra da baciare – FOTO

Anna Tatangelo è davvero una bellezza che lascia senza fiato: il primo piano conquista, le labbra sono da baciare

L’ex compagna di Gigi D’Alessio continua ad infiammare le domeniche dei followers con scatti dalla sensualità inaudita. Durante queste settimane di chiusure, gli utenti hanno avuto modo di apprezzare la loro beniamina in delle vesti del tutto inedite. Casalinga, cuoca impeccabile ed anche sportiva: Anna Tatangelo è bella in ogni sua sfaccettatura.

In molti si chiedono se nel cuore della cantante ci sia un uomo che abbia rimpiazzato D’Alessio. Secondo i rumors, Anna avrebbe una relazione con Livio Cori, un collega di tre anni più giovane. Fidanzata o single che sia, l’artista di Sora non rinuncia mai a scatti che mettono in mostra il suo fascino: l’ultimo, postato pochi minuti fa, ha raccolto i consensi di tutti.

Anna Tatangelo, il primo piano seduce: labbra da baciare

Uno scatto in bianco e nero che ne mette in risalto i lineamenti perfetti del viso e la profondità dello sguardo. In queste vesti, Anna Tatangelo si è mostrata ai quasi 2 milioni di utenti che la seguono su Instagram. Il trucco sapientemente applicato, con tanto di eyeliner e ombretto marcato, valorizza ancora di più gli splendidi occhi.

Labbra carnose, a prova di bacio, e posa che ha sconvolto gli utenti affezionatissimi. Le spalle nude, che conferiscono maggiore sensualità allo scatto, hanno scatenato le reazioni dei fan, che si sono precipitati a commentare. Il post, in breve tempo, ha raccolto oltre 20mila “cuoricini“.

“Dea della bellezza“, “Espressiva al massimo“, “Top!“: la Tatangelo, come c’era da aspettarsi, ha raccolto una valanga di apprezzamenti e lusinghe sotto al post.