Arisa e lo scomodo retroscena sulla fine della storia con Di Carlo

Tra Arisa e Andrea Di Carlo sarebbe finita ma a giorni di distanza spuntano alcuni elementi che mostrano quanto la colpa sia di entrambi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Negli ultimi giorni non si fa che parlare della fine della relazione sentimentale tra Arisa e l’autore televisivo Andrea Di Carlo. I due sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo 2 settembre ma l’uomo pare non abbia gradito una dichiarazione rilasciata dalla cantante ospitata a “Domenica In” lo scorso 14 marzo.

Arisa ha confessato in lacrime a Mara che “aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so”. I telespettatori sono rimasti sconcertati dalla crisi in diretta della cantante, non da meno Di Carlo che l’avrebbe piantata poche ore dopo, con tanto di dedica social e cancellazione delle foto pubbliche in cui comparivano insieme.

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano riabbraccia il suo più grande amore e commuove il web

Spunta un nuovo dettaglio della notte del litigio tra Arisa e Di Carlo, i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

LEGGI ANCHE —> Francesca Musci e Stefano Protraggi ancora insieme? I dettagli e il segreto

A detta di Arisa, il compagno le avrebbe imposto una scelta struggente legata alla sua carriera, ovvero di decidere a chi dare la sua priorità, se a lui o alla musica. Lei ovviamente non gli avrebbe dato l’esclusiva, ma emerge anche un altro retroscena che invece screditerebbe la cantante proprio la sera stessa dell’intervista, una volta rincasata a casa da lui.

Stanno trapelando voci insistenti che quella sera infatti i due fossero assieme ma che lei alle due e mezza di notte sarebbe ritornata a casa sua per accudire i cani, nonostante la presenza della sorella Sabrina. Quindi non più solo il motivo della richiesta dell’autore ad Arisa, ma anche uno screzio fatto dalla cantante verso la sensibilità dell’uomo abbandonato per i suoi animali. Potrebbe essere questo il reale motivo della separazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Quello che è certo è che Arisa non smette di postare foto provocanti sulla sua pagina Instagram per ricordargli cosa ha perso. La stessa ha fatto presente però anche che se Di Carlo tornasse indietro capendo gli errori commessi, forse lei potrebbe perdonarlo. Quindi ancora uno spiraglio aperto per questa coppia che ha fatto tanto sognare.