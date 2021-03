Beautiful, anticipazioni 21 marzo: Ridge non ha mai depositato le certe per il divorzio. Per lui e Brooke c’è ancora una speranza.

Ridge ha rivelato a Brooke la verità: i documenti del matrimonio non sono mai stati depositati, quindi il matrimonio è ancora valido. La notizia ha destato grande sorpresa nella Logan, che ancora spera in un ricongiungimento con il marito, ma le divergenze riguardo a Thomas sono ancora prevalenti nel loro rapporto. Brooke non si fida di Thomas e lo odia a tal punto da non voler passare con lui nemmeno le vacanze di Natale. Ridge invece dà prova di credere alla buone intenzioni del figlio e si prodiga per aiutarlo a ricucire il rapporto con la sorella Steffy.

Beautiful, anticipazioni 21 marzo: Liam è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà sollevata nello scoprire che c’è ancora una possibilità per lei e Ridge, ma non riuscirà comunque a passare sopra la sua avversione per Thomas. Intanto Hope è sempre più convinta che il giovane Forrester stai superando l’ossessione nei suoi confronti. Per qualche strano motivo, la cosa non le fa per niente piacere. In ufficio Thomas e Zoe sbandierano la loro nuova relazione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Liam è parecchio preoccupato per Hope. Non si fida di Thomas e vorrebbe che il ragazzo svelasse presto le sue carte. Liam confida le sue paure a Steffy, che tuttavia si dice fiduciosa. Secondo la giovane Forrester, Thomas sta davvero cambiando atteggiamento e la sua affezione nei confronti di Zoe è più che sincera.