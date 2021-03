Benji e Fede, Benji e Bella Thorne spiazzano tutti: “Ha detto di sì!”. Oramai fidanzati da qualche anno, hanno deciso di convolare a nozze

Benji del famoso duo Benji & Fede oramai non è più un ragazzino, è diventato un uomo ed è pronto per diventare anche un marito. Lui e Bella Thorne si sono conosciuti anni fa ed è stato amore a prima vista: una relazione che ha spiazzato tutti, considerando la fama mondiale che ha ottenuto nel corso degli anni l’attrice di Hollywood con i suoi numerosi ruoli in film e serie tv americane. Lui, cantante italiano, è riuscito ad entrare nel suo cuore e a conquistarla.

Benji e Bella Thorne convolano a nozze: “She said yes!”

Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo su di loro: lui “ragazzaccio” del duo con Federico Rossi e lei altrettanto svampita e sempre protagonista del mondo del gossip. Difficile da credere che le cose tra loro potessero diventare così serie, e invece nel giro di poche settimane sono diventati così tanto inseparabili che lui ha messo in discussione tutta la sua vita. I suoi viaggi per raggiungerla all’estero sono diventati sempre più frequenti e l’annuncio di questo fidanzamento, stasera, ha spiazzato tutti ma non troppo perché era nell’aria un annuncio del genere.

I social sono completamente impazziti, in particolar modo i fans del cantante che sono cresciuti insieme a lui e che adesso lo vedranno convolare a nozze insieme alla sua amata. Nonostante ciò, solo tante congratulazioni per una delle coppie più amate dal mondo del web.