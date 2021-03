Precipita dal balcone di casa: ragazza muore dopo giorni di agonia

La ragazza di 29 anni precipitata dal balcone della sua abitazione di Pietramelara, in provincia di Caserta, è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale.

È deceduta la ragazza di 29 anni che si trovava ricoverata da due settimane all’ospedale di Caserta. La giovane, lo scorso 5 marzo era precipitata dal balcone della sua abitazione di Pietramelara finendo rovinosamente al suolo. Trasportata d’urgenza in ospedale, la 29enne ha lottato tra la vita e la morte, ma a distanza di due settimane dall’incidente il suo cuore ha smesso di battere. Diffusasi la tragica notizia sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia.

Caserta, precipita dal balcone di casa: Giusy Sauchella muore dopo due settimane di agonia

Non ce l’ha fatta Giusy Sauchella, la ragazza di 29 anni che lo scorso 5 marzo era precipitata dal balcone della sua abitazione di Pietramelara, comune in provincia di Caserta. La 29enne, secondo quanto riporta la redazione di Caserta News, dopo essere stata ritrovata sul selciato davanti casa dal padre, è stata trasportata in ospedale. Qui i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita, ma purtroppo dopo due settimane di agonia è deceduta per via delle gravi ferite riportate nella caduta. A nulla, dunque, sono valsi gli sforzi del personale sanitario del nosocomio del capoluogo di provincia campano.

Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire con esattezza le dinamiche dei fatti. Al momento, secondo quanto riferisce Caserta News, per i militari dell’Arma l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente domestico.

Dopo la notizia del decesso di Giusy, innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio per la sua famiglia, pubblicati anche sui social network da parte di amici e conoscenti.

Tra questi anche quello dell’amministrazione comunale del comune del casertano che ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook. “Cordoglio e vicinanza – si legge nel messaggio- alla famiglia Sauchella per la perdita della cara Giusy. L’intera comunità, affranta per la prematura scomparsa della cara Giusy, esprime il proprio cordoglio e partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Sauchella“.