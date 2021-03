L’ultimo post apparso sul profilo Instagram di Cecilia Capriotti contiene tre scatti fenomenali: la scollatura mostra un décolleté che incanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti, dopo aver partecipato al concorso di bellezza ‘Miss Italia’, iniziò una carriera nel mondo della moda realizzando diversi shooting da brividi. La nativa di Ascoli Piceno è stata valletta in alcuni programmi televisivi, ha preso parte ad alcune pellicole come ‘No problem’ e ‘To Rome with Love’ e ha realizzato un calendario sexy che ha mandato in estasi il pubblico maschile.

La Capriotti è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram: le sue fotografie sono spesso fenomenali e le sue curve non passano mai inosservate. Nonostante gli anni che passano, la 45enne è sempre in splendida forma e il suo fisico mostruoso fa ancora girare la testa agli ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sabrina Salerno, la primavera inizia col botto: vestito cortissimo e gambe scoperte – FOTO

Cecilia Capriotti, scollatura devastante: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Guendalina Tavassi da sogno con un top esagerato: il lato A esplode – FOTO

L’ultimo post condiviso da Cecilia in rete ha lasciato gli utenti dei network a bocca aperta. I suoi contenuti sono spesso bollenti: la nativa di Ascoli Piceno non perde mai l’occasione per sfoderare la sua sensualità mostruosa. In occasione dell’inizio dell’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi alla conduzione, la 45enne ha postato un video risalente al 2018. La classe 1976 partecipò proprio al noto reality e nel filmato era intenta a lavarsi tra le acque dell’Honduras in maniera sexy.

La Capriotti anche oggi ha deliziato i suoi followers con una fotografia fantastica. La showgirl indossa un vestitino favoloso con scollatura strepitosa. L’abito scende in maniera incredibile e mette in mostra il suo décolleté da capogiro. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia, qualche giorno fa, bloccò letteralmente il mondo dei social network pubblicando una foto di uno shooting in cui indossava un reggiseno sexy con il suo lato A esplosivo decisamente in vista.