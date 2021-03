Chiara Ferragni, gravidanza agli sgoccioli: in intimo è esplosiva – FOTO

Chiara Ferragni, gravidanza agli sgoccioli: in intimo è esplosiva. L’influencer ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger più amate del mondo del web. Imprenditrice digitale e icona della moda qui in Italia, ha raggiunto anche quella fetta di fans che ancora non avevano avuto modo di conoscerla negli anni. Nel 2016 lei ha conosciuto il rapper milanese Fedez in seguito ad un tormentone estivo che lui aveva scritto dove la citava, da lì hanno cominciato a flirtare sui social, poi c’è stato il loro primo appuntamento e da allora non si sono lasciati più.

Chiara Ferragni bellissima a pochi giorni dal parto

La gravidanza è arrivata dopo meno di un anno dall’inizio della loro relazione, e prima ancora di questa notizia lui le ha chiesto di sposarlo durante un concerto all’arena di Verona. Leone è nato a marzo 2018 e ha conquistato subito il cuore di mamma e papà, ma anche milioni di persone che si sono affezionati a lui. Praticamente è stato adottato dal mondo del web, i video dei momenti in cui sono tutti e tre in famiglia fanno sempre il giro dei social. Adesso però sta per venire al mondo la sorellina: la baby V, così la stanno chiamando per il momento Chiara e Federico, dovrebbe nascere a giorni.

Chiara comincia ad essere un po’ in ansia perché non si aspettava di partorire così tardi, e sta chiedendo continuamente consigli alle altre mamme su Instagram.