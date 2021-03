L’ex Miss Italia è in dolce attesa di suo marito Marco Roscio ma interviene Fabio Fulco e in un’intervista dice la sua riguardo questa gravidanza.

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto hanno avuto un’importante storia d’amore durata ben 12 anni. I due si sono conosciuti durante l’esperienza di Ballando con le Stelle, nella seconda edizione.

Non sembra che si siano lasciati in buoni rapporti tanto che oggi Fabio Fulco, alla notizia che la sua ex aspetta un figlio, si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Su Gossip e Tv vengono pubblicate le sue parole riguardo la fine della relazione con la bellissima showgirl: “Ho sofferto tanto, ho passato tutte le fasi del lutto: dalla tristezza, alla rabbia, fino alla disillusione”.

La stoccata di Fulco alla sua ex

Oggi l’attore è felice accanto a Veronica Papa, di 25 anni più giovane e a proposito della sua nuova compagna racconta: “Puoi trovare un coetaneo e non avere nulla da dire. E invece tra noi è partita subito come una cosa seria”. I due stanno insieme da quasi due anni e non si lasciano spaventare dalla differenza d’età.

Certo è che a 50 anni per Fabio Fulco non è semplice mettere su famiglia, come invece lo è stato per Cristina Chiabotto che oggi è incinta all’età di 35 anni.

Tra l’altro sembrerebbe che i due si siano lasciati proprio perché l’ex Miss Italia non voleva fare il grande passo mentre Fabio voleva sposarsi e avere un figlio.

Oggi alla notizia della gravidanza della Chiabotto dichiara: “Quando una cosa mi esce dal cuore, non ci penso più. Non mi tocca, non chiamo, non sbircio i social di quella persona”.

Per poi incalzare: “Mi spaventa diventare padre alla mia età, ma di sicuro prima non avevo a fianco la donna giusta” .