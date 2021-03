Elettra Lamborghini, esulta sul web per la fine di un incubo – FOTO

Elettra Lamborghini ha pubblicato sui social una serie di foto e video in cui racconta il momento drammatico vissuto

Il Covid a distanza di un anno da quando è comparso prepotentemente nelle nostre vite non sembra essere intenzionato ad esaurirsi. In attesa che vaccini e buon senso facciano il loro corso il numero delle persone contagiate resta sempre molto alto e i personaggi del mondo dello spettacolo non fanno di certo eccezione. Uno fra questi ad essere risultato positivo al tampone per il Covid è stata Elettra Lamborghini. La cantante ha dovuto sottostare ovviamente alla quarantena e aspettare pazientemente l’esito negativo del test che finalmente è arrivato. Per festeggiare questo momento di enorme sollievo la Lamborghini ha voluto condividere sul suo profilo Instagram una serie di foto e video che raccontano i momenti di “sclero” vissuti in isolamento. Ad accompagnarle una didascalia che è un vero e proprio appello alla prudenza affinché si possano seguire le norme necessarie per debellare finalmente questo virus “bastardo” come l’ha definito la cantante.

L’appello di Elettra Lamborghini

Facendo appello sulla grande influenza che Elettra Lamborghini sa di avere sul suo pubblico che la segue attraverso Instagram ora che è finito un incubo ha pensato bene di lanciare un appello. La cantante infatti è finalmente risultata negativa al tampone per il Covid e ha voluto raccontare ai sui fan la paura e l’ansia vissuta. “Quando scopri di essere contagiata ti cade il mondo addosso – ha scritto la Lamborghini sul noto social network – ho passato un’intera giornata a piangere. L’ho fatto anche quando sono risultata positiva al secondo tampone“. La cantante ha raccontato che nel suo caso i sintomi sono stati lievi,. Nei video pubblicati si può capire che ha per un po’ perduto il senso del gusto.

Nonostante questo però occorre tenere alta la guardia perché ha precisato Elettra essere contagiato è una condizione che fa stare male “sia fisicamente che mentalmente perché si è costretti a vivere la malattia da soli“. Per fortuna l’artista è riuscita ad uscire e cosa più importante per lei non ha contagiato nessuno dei suoi affetti più cari che ora desidera soltanto finalmente abbracciare.