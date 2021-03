Elettra Lamborghini e le uniche gioie del Covid – FOTO

Elettra Lamborghini. La frizzante ereditiera e cantante è risultata positiva al Covid. Ci racconta la sua quarantena tra tristezza e pochi momenti felici

Il Coronavirus non guarda in faccia nessuno: giovani e anziani, uomini e donne, famosi e non. Recentemente anche la cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini ha dichiarato ai suoi 6,5 milioni di follower su Instagram di essere stata contagiata.

Tramite un video che voleva essere ironico ma che, in realtà, faceva trapelare tutta la sua tristezza, ha detto: “Non twerko da 4 giorni, 7 ore e 9 minuti e ho preso il Covid. Sono sempre attentissima e grata a Dio per i miei esiti negativi ai tamponi e alla fine ci sono cascata pure io. Ero twerking queen, ora sono Covid queen”.

Elettra Lamborghini ha subito uno stop momentaneo anche riguardo un impegno lavorativo in cui era stata coinvolta. Insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi è stata scelta per essere opinionista durante l’attuale edizione de L’Isola dei famosi. La sua positività al virus non le permette di essere presente in studio, è apparsa comunque in diretta da remoto.

Non c’è pace per la cantante che ha raccontato come sta passando l’isolamento.

LEGGI ANCHE –> Samantha De Grenet, mood of the night: Instagram vs realtà! – FOTO

Elettra Lamborghini: un isolamento difficile

LEGGI ANCHE –> Benji e Fede, Benji e Bella Thorne spiazzano tutti: “Ha detto di sì!”

Non solo la positività al Covid e l’isolamento forzato. In questi giorni già difficili, Elettra Lamborghini ha affrontato la morte improvvisa del suo cagnolino. Un dolore così grande che sta mettendo a dura prova la ragazza che non può avere il conforto fisico di nessuno in questo momento.

Ha raccontato su Instagram stories di essere scoppiata a piangere, di aver telefonato a qualcuno per avere sostegno ma di essere proprio arrivata al limite. “A me non piace stare da sola. Sto cercando di tirarmi un po’ su”. L’umore è calato per l’esito ancora positivo dei tamponi di controllo.

Elettra Lamborghini ha portato con sè il suo pubblico mentre è andata a fare l’ennesimo test in modalità drive in. Ha lasciato un messaggio significativo: “Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che lavorano per le usl; devo dire tutti carinissimi e disponibilissimi: sono loro i veri eroi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Una ricompensa se la merita la frizzante Elettra, lei stessa la condivide con i follower: una vaschetta enorme di gelato a tre gusti. “Uniche gioie del Covid” – dice lei. Le auguriamo di poter twerkare con allegria molto presto.