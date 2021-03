Elisabetta Canalis in cucina: la pizza non è un capolavoro ma c’è chi apprezza – FOTO

Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Esprime la felicità per il suo rientro cucinando uno dei piatti più tipici della nostra tradizione. C’è chi si lecca i baffi

Era l’ 8 giugno 2002 quando abbiamo accolto una nuova velina mora della celebre trasmissione tv Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis. Dai tempi delle sue prime apparizioni sulla scrivania più famosa d’Italia ne è passato di tempo. Ha attraversato il piccolo schermo in lungo e in largo in numerosi programmi televisivi; ha preso parte a fiction di successo, è apparsa anche in piccoli ruoli per il cinema, senza mai interrompere la carriera da modella.

Adesso la sua vita lavorativa e familiare è negli Stati Uniti. La vediamo un po’ meno in tv ma si è cimentata nel ruolo di influencer. Spopola sul web, solo su Instagram conta oltre 2 milioni di follower. Tra foto di repertorio, attimi di vita privata, scatti dolci col la figlia (la piccola Skyler Eva, avuta dal chirurgo Brian Perri), appaiono spesso immagini in cui propone brand di lusso che la seducono per avere il suo volto come testimonial.

Adesso però si trova in Italia. Cosa sta facendo?

LEGGI ANCHE —> Achille Lauro, spunta una foto della sua bellissima fidanzata: che splendore – FOTO

Elisabetta Canalis in Italia: le sue storie su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

LEGGI ANCHE —> William e Kate, il lutto sconvolgente che ha segnato la loro esistenza

Al momento Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Ha fatto una capatina negli studi di Mediaset, nello specifico in quelli della trasmissione Verissimo, dove ha raccontato a Silvia Toffanin di essere felice di respirare finalmente aria di casa. La pandemia da Covid l’ha costretta a stare lontana da Milano e dalla sua terra natia, la Sardegna, che porta sempre nel cuore.

E’ stata un’emozione fortissima poter riabbracciare la sua mamma. Nonostante, come ha sottolineato la Canalis, la tecnologia aiuti ad accorciare le distanze, il contatto umano dona una sensazione indescrivibile. Tramite Instagram Stories ha detto di aver scelto di non scrivere niente quest’anno per celebrare la festa del papà appena trascorsa: il signor Cesare Canalis purtroppo non c’è più, è stato colpito da ictus nel 2017 mentre si trovava in visita in America proprio dalla figlia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sempre tramite social Elisabetta Canalis ha voluto festeggiare il suo rientro in patria cucinando il piatto più emblematico della nostra tradizione: la pizza. Esteticamente non troppo bella, bruciacchiata o, come dice lei scherzando, “croccante”. C’è chi ha gradito però. La sua piccola Skyler dice: “E’ buonissima. La pizza più buona la fa la mamma”.