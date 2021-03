Elodie, spunta la FOTO dell’anno: come mamma l’ha fatta dalla testa in giù

Elodie. La bellissima cantante romana non fa che mietere successi. Su Instagram il suo inno all’ amore per se stessi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELODIE OFFICIAL FANPAGE (@elodie.dipatrizi)

Il popolo di Instagram ha avuto una sorpresa speciale. Sul profilo della cantante Elodie è apparso un scatto dai toni sensuali ma allo stesso tempo portatore di arte, bellezza e di un messaggio positivo per tutti i suoi follower. Non c’è volgarità ma puro e autentico stile.

La cantante romana è quasi completamente senza veli, svestita in tutti sensi: non ha abiti nella parte superiore del corpo, solo con il braccio cela le sue forme voluttuose. Ma è simbolo anche della nudità dalle sovrastrutture sociali che il mondo d’oggi ci impone, libera dal pregiudizio e veramente se stessa. Gli occhi fissi in camera, l’energia che trapela dallo schermo, sembra voler parlare direttamente con il suo pubblico. Lascia poche parole incisive in didascalia: “In realtà cerco di essere un modello per me stessa, non faccio niente per farmi volere bene, le persone devono sentirsi libere di essere interessate a me o meno”.

Non insegue, dunque, il consenso a tutti i costi anche se, con il suo talento fuori dall’ordinario, è acclamata da fan adoranti che ne hanno fatto una nuova icona di stile e bravura.

Elodie: un futuro raggiante

Elodie, com’è noto, ha brillato durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Perfetta, raggiante, impeccabile, con preziosi cambi di look, è stata a fianco di Amadeus. La sua esibizione ha confermato le doti artistiche straordinarie. Il suo monologo sulle difficoltà avute nella vita che, nonostante tutto, l’hanno condotta fino alla scalata al successo, ha commosso gli spettatori. “Tutti ci meritiamo un momento importante nella vita” – ha detto. Ha presentato poco dopo la fine della kermesse canora, l’uscita su YouTube del brano This is Elodie mixato da Benny Benassi.

L’ abbiamo conosciuta ormai cinque anni fa quando partecipò al talent show Amici di Maria de Filippi, durante la quindicesima edizione, classificandosi al secondo posto. Adesso è regina delle classifiche musicali, ha una lunga carriera davanti a sé. This is Elodie è il 22º album più venduto in Italia di tutti i tempi, il primo di una donna nelle chart nostrane. Siamo in attesa dei suoi nuovi incredibili successi.