La campionessa di nuoto strega il web con una foto dove non indossa nulla se non un asciugamano che non copre bene tutto.

Federica Pellegrini è uno degli indiscussi orgogli nazionali. La campionessa di nuoto ha regalato tante gioie agli italiani conquistando medaglie dopo medaglie nel corso della sua carriera stellare.

La specialità della 32enne veneta è lo stile libero e in questa disciplina è la primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400 metri.

Oggi si è disputata l’ultima giornata di gare nella seconda tappa del FFN Golden Tour di scena a Marsiglia e la Pellegrini è arrivata seconda, alle spalle della francese Charlotte Bonnet.

La ricompensa per Federica

Dopo la gara si è concessa una delizia, con una gustosa cena ordinata su Delivery: si tratta dell’inimitabile panino del Mc Donald’s e nella didascalia aggiunge “Quanno ce vo’ ce vo’”, scatenando l’ilarità del web.

Nella foto ha un’asciugamano in testa, usato come turbante e un altro addosso che copre le sue forme.

Una foto simpatica ma che scalda anche gli animi dei tifosi, i quali apprezzano senza dubbio la sua bellezza al naturale, appena uscita dalla doccia.

Molti sono i commenti di apprezzamento con diversi applausi e cuoricini che le riempiono la bacheca di Instagram.

Arriva anche il like di Francesco Totti, campione come lei seppure in uno sport diverso, ma che conosce bene la giusta ricompensa dopo una gara dove hai speso tutte le energie.