Grave incidente sulla statale: tragico bilancio

Incidente mortale sulle strade in provincia di Foggia, un uomo è morto sulla statale 89 a seguito di un impatto con un’altra autovettura presso il bivio di Macchia.

Un’altra scia di sangue copre l’asfalto delle strade italiane. Oggi, domenica 21 marzo, si conta l’ennesima vittima provocata da un incidente d’auto. Sulla strada statale 89 nei pressi di Monte Sant’Angelo (Foggia), vicino il bivio della frazione di Macchia, due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento impatto. Un morto ed un ferito, questo il bilancio del sinistro.

Sui luoghi sopraggiunti oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia che ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi utili al caso. I soccorritori sono stati coadiuvati dall’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere sia la vittima che il superstite. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato allo scontro.

Tragedia sulle strade in provincia di Foggia, precisamente sulla statale 89. Stamane due auto, nei pressi di Monte Sant’Angelo, in prossimità del bivio di frazione Macchia, si sono scontrate violentemente. I veicoli coinvolti erano una Fiat 600 ed una Lancia Musa. A rimanere ucciso il guidatore della prima vettura, mentre gravemente ferito è rimasto il conducente dell’altro veicolo.

Secondo quanto riporta la redazione di Foggia Today, sul luogo del sinistro sono immediatamente sopraggiunti gli operatori sanitari del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere entrambi i soggetti coinvolti nello schianto. Nulla da fare per l’uomo alla guida della 600, che pare sia morto sul colpo.

Sopraggiunta anche la Polizia per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di comprendere eventuali responsabilità in ordine ai fatti. Attualmente non si conoscono le cause che hanno portato allo scontro delle due automobili.