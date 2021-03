Giulia De Lellis, in aeroporto per la partenza inaspettata: “Chi viene con me?”. L’influencer si prepara al suo debutto come conduttrice per Love Island

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 come corteggiatrice a Uomini e Donne per il trono di Andrea Damante. I due si sono messi insieme a maggio di quello stesso anno e da allora è cominciata la loro favola moderna che ha fatto sognare milioni di persone in tutta Italia. Purtroppo la loro storia è finita dopo un anno, nonostante i tanti tira e molla successivi. Nonostante la loro rottura, i fans hanno cominciato a seguirli anche come singoli e ora sono orgogliosi di Giulia per le soddisfazioni che si sta prendendo.

Giulia De Lellis e la partenza per Love Island

A giugno infatti Giulia esordirà come conduttrice a Love Island, un format che esiste già da anni all’estero ma che ora arriva qui in Italia. Tanti ragazzi verranno messi su un’isola, si fidanzeranno tra di loro e la coppia che riuscirà ad arrivare alla fine vince il montepremi. Un programma leggero, divertente, qualcosa di nuovo che qui non avevamo mai visto. I casting sono ancora aperti e dunque è ancora possibile provare a partecipare.

Giulia ha pubblicato la foto del biglietto aereo, destinazione Gran Canaria, data giugno. “Chi viene con me?” ha chiesto, felice ed eccitata di cominciare questa nuova avventura dove avrà modo di sfoderare il suo talento come nuova conduttrice.