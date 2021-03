Guendalina Tavassi da sogno con un top esagerato: il lato A esplode – FOTO

Guendalina Tavassi è davvero in splendida forma e sorprende tutti con un paio di fotografie incredibili: il top mette in risalto il lato A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina è una showgirl apprezzatissima dal pubblico italiano. La nativa di Roma raggiunse la popolarità partecipando all’edizione numero 11 del ‘Grande Fratello’. Nella sua carriera è stata anche concorrente per ‘L’isola dei famosi’ e opinionista per ‘Mattino Cinque’. La 35enne è sposata con l’imprenditore Umberto D’Aponte: i due però non stanno di certo passando un bel momento. La romana svelò ai suoi followers con alcune stories la situazione del suo rapporto. “Siamo separati in casa da mesi”, dichiarò.

Guendalina sfrutta la vetrina dei social nel migliore dei modi e condivide scatti incredibili in cui mette in mostra le sue curve da brividi e il suo fisico mostruoso. L’ultimo post apparso sul suo account ufficiale è decisamente mostruoso: le due fotografie in cui indossa un top illegale sono magnifiche.

Guendalina Tavassi, il top è incredibile: il lato A esplode

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Qualche settimana fa apparirono in rete alcuni video “privati” dell’ex Gieffina. I filmati bollenti fecero velocemente il giro del web. La romana ha spiegato che aveva anche altri contenuti che fortunatamente cancellò prima dell’attacco hacker subito. La Tavassi, in ogni modo, ama pubblicare scatti esplosivi online.

Le ultime due foto condivise su Instagram sono semplicemente spaziali. La 35enne indossa un top strettissimo che fa una grande fatica nel contenere il suo monumentale lato A. Le bombe di Guendalina esplodono letteralmente. Come se non bastasse, la showgirl assume pose sexy che fanno girare la testa a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Guendalina, qualche settimana fa, pubblicò uno scatto sul letto da urlo in cui piazzò il suo incredibile décolleté in primissimo piano.