Isola dei Famosi, Tonon si scaglia contro Akash “Ignorante come un banco”

L’Isola dei Famosi è appena iniziata, ed è già aria di polemica. Coinvolto il naufrago Akash Kumar, al quale sono state poste delle domande dagli opinionisti. La reazione ha gettato il gelo nello studio e interdetto i presenti, persino Ilary Blasi si è trovata in difficoltà. La causa scatenante della tensione sarebbe la perplessità nata sull’identità del modello, il quale si sarebbe presentato con nomi diversi in altre circostanze televisive.

Alla domanda di Tommaso Zorzi circa le motivazioni di tale scelta, Akash ha mostrato tutto il suo dissenso. Una questione che era già stata sollevata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, programma al quale il naufrago aveva partecipato. Così ha risposto all’opinionista: “È già tutto su Google, ma se vuoi fare questa polemica da reality ti lascio la parola e parli con la mia mano“. Anche ad Iva Zanicchi non si è rivolto nel migliore dei modi.

Tonon contro Akash: “Ignorante come un banco”

L’argomento è stato ripreso da Akash Kumar nel momento delle nomination, che lo vede coinvolto per sua scelta. Ilary Blasi ha chiesto al modello il motivo di aver spinto i compagni a nominarlo, quando lui ha risposto “il trash non mi appartiene“, e si è nuovamente rivolto all’opinionista “Caro Tommaso Zorzi, devi calare le ali e parlare in modo decente“. Uno spiacevole episodio, presto commentato sui social.

Anche a Pomeriggio 5, gli ospiti di Barbara D’Urso hanno aperto un dibattito a riguardo, rivedendo le immagini. Raffaello Tonon non ha certo risparmiato critiche al naufrago, contestandone i modi e l’arroganza. Si è così espresso: “A me fa poca simpatia Akash, ha un modo di porsi che non mi piace. Per esempio con Iva Zanicchi, quando le ha detto che sono di epoche diverse. Io gli avrei risposto che è ignorante come un banco perchè ignora parte della musica italiana“.

Ha anche espresso solidarietà all’opinionista Tommaso Zorzi, definendolo molto educato per come ha gestito la reazione arrogante del modello, che si è comportato come “uno dei bulli che puoi trovare in mezzo alla strada“.