Le Donatella, il balletto scatenato che conquista il web – VIDEO

Le Donatella, al secolo Silvia e Giulia Provvedi, hanno deliziato i tantissimi fan che le seguono attraverso il profilo Instagram con un balletto a dir poco scatenato. Il duo si è lasciato decisamente andare sulle note di “Mi piaci se ti muovi” in compagnia della dolcissima Nicole, figlia di Silvia. Un’immagine meravigliosa di una domenica trascorsa in famiglia durante la quale è bellissimo ammirare l’affiatamento delle due sorelle che cercano di coinvolgere la piccola di casa Provvedi. Le Donatella infatti si sono lasciate riprendere all’interno di un confortevole salotto mentre si scatenano a suon di musica. Entrambe con un look decisamente casual indossano dei comodi jeans e delle t-shirt. Solo Silvia, meravigliosa mentre stringe fra le braccia la sua bambina, si distingue dalla sorella per delle stampe di Topolino sui pantaloni. Il video è un vero e proprio inno alla gioia, un modo per ricordare quanto sia importante, specialmente di questi tempi, vivere una domenica crazy.

Le Donatella e la bufera per il compagno di Silvia

La bellissima figlia di Silvia Provvedi, componente dell’amato duo Le Donatella insieme alla sorella Giulia, ha solo pochi mesi eppure il suo nome è già finito fin troppe volte sui giornali. La bellissima Nicole è nata infatti dall’amore della cantante con Giorgio De Stefano, figlio di un noto boss della ‘ndrangheta calabrese finito a sua volta in manette. Purtroppo le manette ai polsi di quello che è stato considerato uno degli esponenti malavitosi più influente degli ultimi anni sono scattate appena pochi giorni prima della nascita della bambina. Sulla sua relazione con De Stefano in effetti la bella Silvia non è mai stata troppo esplicita. In particolar mondo attraverso i social sui quali, comprensibilmente visto le attività a cui si dedicava, l’uomo cercava sempre di non apparire.

Anche durante la partecipazione della cantante come concorrente del Grande Fratello Vip Silvia difficilmente si è sbottonata in merito al suo compagno. Dalle successive indagini è emerso che le sorelle che compongono il duo Le Donatella si erano sempre riferite all’uomo con il soprannome di “Malefix“.