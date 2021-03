L’Eredità, l’assenza della professoressa Sara: cosa è successo

Il celebre programma L’Eredità ha registrato un’assenza che i telespettatori hanno subito notato, si tratta di Sara Arfaoui: ecco cosa è successo

L’Eredità è uno dei giochi televisivi preferiti dagli italiani, sicuramente il più longevo. Seguito da un quantitativo importantissimo di telespettatori, tiene compagnia a milioni di persone nella fascia televisiva preserale. Condotto da Flavio Insinna dal 2018, il programma rappresenta una vera e propria abitudine, come anche i meccanismi che lo caratterizzano.

A far parte del cast del game show regolarmente, c’era l’amata professoressa Sara Arfaoui, al fianco della professoressa Ginevra Pisani. Ma i telespettatori hanno notato la sua assenza da alcuni giorni.

LEGGI ANCHE –> Pio e Amedeo: “Il bambino di Belen non è tuo”, Stefano reagisce così

L’Eredità, assenza professoressa Sara: i motivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

LEGGI ANCHE –> Nunzia De Girolamo è pronta per i suoi ospiti. Ma prima ha un interrogativo per i suoi followers – VIDEO



La mancanza in studio della professoressa Sara è stata registrata giovedì 18 e venerdì 19 marzo. Il programma si è svolto con la presenza della sola professoressa Ginevra, a dispetto delle consuetudini, provocando diversi timori nei telespettatori.

Vivendo in un periodo di incertezza, a causa della pandemia da Covid – 19, in molti si sono chiesti se non fosse stata colpita dal coronavirus, e si trovasse per questo in quarantena. Soprattutto quando il conduttore del programma, Flavio Insinna, si è trovato a spiegare che il motivo della sua assenza fosse un malanno.

Consapevoli dei danni che potenzialmente comporta il virus, qualcuno ha espresso le proprie perplessità in merito. La diretta interessata, Sara Arfaoui, si è così premurata di tranquillizzare lei stessa il pubblico che la segue con affetto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Non si tratterebbe di nulla di grave, quanto più a un malessere stagionale. Il coronavirus non ha attinenza dunque con la sua mancanza, notizia che ha rincuorato i telespettatori.