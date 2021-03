Luisa Ranieri, il ricordo al fianco di Luca Zingaretti emoziona i suoi fan – FOTO

Luisa Ranieri è riuscita ad emozionare il suo pubblico dei social pubblicando una foto insieme al marito Luca Zingaretti

Di successo, affascinanti e pieni di talento sono queste le caratteristiche ideali per descrivere la coppia formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. La bellissima attrice napoletana è riuscita a toccare il cuore dei suoi tanti ammiratori che la seguono estasiati su Instagram attraverso un ricordo. La Ranieri ha infatti condiviso una foto in cui nel 2014 cammina al fianco del marito Luca mentre si lanciano uno sguardo difficile da equivocare. Nella didascalia che accompagna lo scatto l’attrice riesce ad intenerire il pubblico rivolgendosi direttamente al suo compagno. “Ricordo – scrive Luisa – era il 2014. Emma, tu ed io a Reggio Calabria“. Reduce dal successo della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” la Ranieri ha forse voluto trovare con questa foto il modo per dare il suo personale in bocca al lupo a Zingaretti. L’attore romano infatti svestiti per sempre i panni de “Il Commissario Montalbano” indosserà per la Rai la toga in “Il Giudice Meschino“.

La storia d’amore fra Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

La storia d’amore fra la coppia di attori composta da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti continua a distanza ormai di anni ad essere uno degli esempi più belli del mondo dello spettacolo. I due si erano conosciuti nel 2005 sul set della fiction Rai “Cefalonia” nella quale si raccontava il dramma del massacro italiano compiuto dalle forze tedesche alla fine della guerra. Il loro rapporto per diverso tempo è stato solo di tipo amichevole e professionale innanzitutto perché al momento del loro incontro la Ranieri era già legata sentimentalmente. Luca invece, di ben 12 anni più grande, era da poco uscito da un matrimonio quindi i presupposti per una storia duratura ed importante sembravano davvero essere pochi.

Nonostante tutto però la scintilla è scoccata fra i due grazie a quanto pare all’insistente corteggiamento di Zingaretti che è riuscito a conquistare l’amore della bella napoletana. La coppia è infine convolata a nozze nel giugno 2012 nell’incantevole location del Castello di Donnafugata a Ragusa. Dalla loro unione sono nate due splendide figlie, Emma nel 2011 e Bianca nel 2015.