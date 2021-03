Mara Venier sorprende il pubblico e svela in diretta la fine di Domenica In

Mara Venier lascia il pubblico di Rai 1 a bocca aperta svelando la data di quando terminerà l’appuntamento con Domenica In

Mara Venier è riuscita ancora una volta a lasciare stupito il pubblico affezionato di Domenica In svelando in diretta la data della fine del programma. Subito dopo aver parlato in collegamento con il Ministro della Salute Roberto Speranza della situazione drammatica che vive il paese e in particolare dell’andamento della somministrazione dei vaccini. La signora della domenica italiana si è lasciata sfuggire che agli inizi di giugno l’amato programma Rai sarà ancora in onda. Una notizia che ha lasciato interdetti i suoi milioni di spettatori ormai già da tempo rassegnati ad un addio a Domenica In già nel mese di maggio. Non è stata rivelata una data precisa in realtà ma già il semplice annuncio di un prolungamento della programmazione ha riempito il cuore degli spettatori di gioia. A motivare l’allungarsi della messa in onda di Domenica In molto probabilmente sono stati gli ascolti straordinari che la trasmissione riesce ad incassare settimana dopo settimana.

Mara Venier, la signora di Domenica In

Il legame che unisce Mara Venier al pubblico di Domenica In ha alle spalle una lunga storia di affetto e successo. Nel 1993 l’attrice viene infatti chiamata alla conduzione del programma domenicale Rai al fianco di Luca Giurato. Il grande amore che con la sua simpatia e schiettezza è riuscita a conquistare le hanno permesso di diventare la vera signora del salotto più ambito di viale Mazzini. Mara Venier sull’onda di un simili successo ha infatti condotto fino al 1997 ben 3 fortunate stagioni di Domenica In. Dopo diverse esperienze professionali anche in Mediaset la Venier torna alla conduzione del contenitore domenicale nel 2001 al fianco di Carlo Conti, Antonella Clerici ed Ela Weber.

L’anno successivo la zia Mara ritorna come unica padrona di casa della trasmissione senza però riuscire a ripetere il successo delle passate edizioni. Un problema che non si è certamente verificato negli ultimi periodi ovvero due anni fa quando è tornata saldamente alla guida del programma. Domenica In infatti, più di tutto in assoluto fatto nella sua lunga carriera, le ha regalato l’enorme affetto del suo pubblico.