Maria De Filippi “se ne va” per lo studio di Amici. Il motivo dell’allontanamento

Ieri sera il debutto della ventesima edizione di Amici che ha iniziato il Serale davvero con il botto nonostante il diverso format, l’assenza del pubblico in studio e l’organizzazione delle classi dei giovani partecipanti che quest’anno si sono presentati in 17.

La padrona del talent Maria De Filippi è stata come sempre impeccabile nella sua conduzione, completo nero e tacchi a spillo laccati come unico tocco di femminilità spiccata. Ha saputo prima di tutto moderare gli animi accesi tra i docenti in gara, in particolare le discussioni tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Poi ha anche fatto gli onori di casa ai vari ospiti giunti in diretta per intrattenere con sketch comici gli spettatori a casa. Tra questi anche il duo pugliese Pio e Amedeo che ha regalato grandi emozioni fin dai primissimi momenti in studio.

Maria De Filippi scappa da Pio e Amedeo, cosa è successo nel serale di Amici

Il duo comico ha colto l’occasione dell’invito di Maria per promuovere l’imminente programma “Felicissima sera” in onda dal 16 aprile su Canale Cinque, ma il loro ingresso nello studio di Amici ha lasciato tutti senza parole, compresa la presentatrice.

Pio e Amedeo appena entrati hanno ringraziato Maria per l’occasione che è stata data, ancora una volta, di essere presenti al Serale, e hanno voluto subito dimostrare il loro affetto abbracciandola calorosamente per tanta stima ricambiata.

La padrona di casa ha iniziato a correre per lo studio gridando fragorosamente “non si può”. Non è però riuscita a divincolarsi dai due amici che l’hanno stretta e baciata sulle guance. Come giustificazione data a tutti dopo il gesto così eclatante in tempo di pandemia, Pio e Amedeo hanno detto che sono stati ripetutamente tamponati prima di fare l’ingresso in studio, come la stessa Maria ha voluto per tutti i presenti.