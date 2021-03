Maria Teresa Ruta e suo fratello in tv dopo l’incidente: le lacrime dell’ex gieffina. La famosa conduttrice, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha avuto modo di parlare un po’ della sua famiglia

Maria Teresa Ruta, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, questa volta ha portato il suo amato fratello Stefano Ruta di cui ha parlato spessissimo nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno dieci anni di differenza ma sono davvero molto uniti. Lei, che è una donna d’altri tempi, ha raccontato di aver praticamente cresciuto suo fratello, di averlo coccolato e di essersi presa cura di lui per tutta la vita. Purtroppo, però, hanno dovuto fare i conti con tanti momenti difficili: ad esempio i due incidenti che ha avuto Stefano. Uno all’età di 27 anni, e uno poco prima che lei entrasse nella casa.

Maria Teresa Ruta a Domenica Live con suo fratello Stefano dopo l’incidente in bicicletta

A #DomenicaLive Maria Teresa Ruta insieme a suo fratello Stefano dopo l'incidente in bici pic.twitter.com/i9BWToOoKd — Domenica Live (@domenicalive) March 21, 2021

Lei è entrata nella casa molto titubante e in pensiero per il suo povero fratello, ma all’interno è stata di tanto in tanto aggiornata sulle sue condizioni di salute. Dopo mesi, Stefano si è ripreso abbastanza da alzarsi stamattina e venire in studio di Barbara insieme alla sua amata sorella. I due hanno parlato della loro famiglia, del legame speciale che hanno sempre avuto. Hanno anche avuto modo di parlare di Amedeo Goria e del suo nuovo flirt, entrambi hanno reagito con molta ironia, in particolar modo quando Barbara ha proposto a Maria Teresa di invitare la nuova fiamma al suo prossimo matrimonio.

Un momento di leggerezza dopo quello in cui si è parlato dell’incidente, in cui Maria Teresa ha fatto davvero fatica a trattenere le lacrime.