L’ex gieffina pubblica una foto sul suo profilo Instagram, con un outfit super primaverile e adatto per questo soleggiante 21 marzo.

Nella didascalia scrive: “Luci di primavera“.

Martina indossa una canottiera crop-top bianca, abbinata agli stivali con il tacco largo, ed un completino giacca – gonna azzurrin, con una fantasia a pied de poule: uno stile senza precedenti!

La posa della Hamdy è molto particolare: sembra essere stata immortalata mentre camminava rallentata a grandi passi.

Il post, in meno di mezz’ora, è già virale, con più di 2.000 mi piace e 60 commenti.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Buona serata meravigliosa Martina! Sei veramente incantevole“, “Ti adoro“, oppure “Bella come sempre“.

Ecco il VIDEO che spopola sul web: Martina non è sola…

La fantastica meteorina Martina Hamdy, proprio due giorni fa, ha pubblicato un video in compagnia della bellissima presentatrice Camilla Bianchini e della meravigliosa attrice e conduttrice Ilaria Fratoni.

Le tre showgirl indossano un paio di occhiali da sole neri, abbinati ai calzini, e delle tute dai seguenti colori: panna, lilla e verde.

Nel video, le tre ragazze si alternano gli outfit mentre eseguono un balletto semplicemente divino.

Nella didascalia, l’ex gieffina ironicamente scrive: “Miss you my partners in crimes“. Che tradotto significa: “Mi mancate mie complici nel crimine“.

E ancora: “Chi indovina quante ore sono state impiegate per fare 7 passi in sincro?“

Il post ha avuto oltre 3.000 like e 100 commenti: i suoi followers hanno apprezzato molto il balletto ed il gioco dello scambio di vestiti!