Matilda De Angelis spiazza Mara Venier: “Sono vergine”. Stupore in studio

Matilda De Angelis, ospite di Mara Venier a Domenica In, si è lasciata andare ad una confessione clamorosa: ma le cose non stanno come sembrano

Reduce del successo di Sanremo, Matilda De Angelis è stata invitata da Mara Venier nel salotto di Domenica In. L’attrice, originaria di Bologna, ha raggiunto la piena notorietà partecipando come co-conduttrice all’ultima edizione del festival, al fianco di Amadeus e Fiorello. Tra dubbi e incertezze, alla fine la 25enne ha dato prova delle proprie qualità, riuscendo a destreggiarsi nel palco più emozionante d’Italia.

Ospite nello studio di Mara Venier, l’attrice ha ripercorso i primi provini e gli esordi della sua carriera, confessando anche i timori che l’avevano inizialmente assalita. “Mi ha convinta Stefano Accorsi a buttarmi nella recitazione“, ha detto la giovane, spiazzando poi la Venier con un’ulteriore rivelazione. In studio, è improvvisamente calato il gelo.

Matilda De Angelis, la confessione choc a Mara Venier: “Sono vergine”

Giovanissima e già nel pieno del successo televisivo, Matilda De Angelis ha ripercorso a Domenica In gli inizi della carriera nel cinema, ammettendo di aver incontrato parecchie difficoltà nell’entrare in questo mondo. L’attrice, che inizialmente non riusciva a superare la vergogna e la timidezza, ha confessato a Mara Venier quanto segue: “A me piace sempre avere tutto sotto controllo. Sai, sono vergine“.

In studio, di fronte alle sue esternazioni, è improvvisamente calato il gelo. Matilda, accortasi immediatamente della gaffe commessa, si è subito ripresa. “Del segno della vergine. Non fraintendiamo“, ha prontamente corretto, alzando le mani, mentre una divertita Mara Venier non riusciva a trattenere le risate. La conduttrice, spiazzata dalla spontaneità della sua ospite, non ha potuto far a meno di complimentarsi con lei: “Mi piacciono le persone come te. Andrai molto lontana“.

L’intervista è poi proseguita con la presentazione della serie tv “Leonardo“, che verrà trasmessa a partire dal prossimo martedì, per un totale di 4 appuntamenti. In essa, Matilda ricopre il ruolo di Caterina da Cremona, un personaggio di fatto mai esistito. “E’ un prodotto che appartiene al genere thriller, ma che strizza anche l’occhio alla televisione. C’è una base storica, ma vengono prese molte libertà“: ha spiegato la giovane attrice.

Ad affiancare la De Angelis, in questa produzione internazionale, ci saranno anche Giancarlo Giannini e Miriam Dalmazio, mentre il ruolo del protagonista è ricoperto da Aidan Turner. Una serie che non potrà far altro che confermare la bravura di Matilda, ormai star del cinema mondiale.