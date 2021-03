Morto Tyrion, il Pit Bull abusato da tre minorenni: volevano impiccarlo

E’ morto Tyrion, il Pit Bull che solo qualche tempo fa era stato salvato dalle crudeli mani di tre minorenni: volevano impiccarlo

La cattiveria degli esseri umani nei confronti degli animali non ha confine, e la storia del piccolo Tyrion lo dimostra. Il cucciolo di Pit Bull, solo qualche tempo fa, era caduto vittima di tre crudeli minorenni, i quali avevano progettato un diabolico piano: impiccarlo ad un cartellone segnaletico della stazione di Gela.

Il cucciolo, che aveva iniziato a dimenarsi e guaire con tutte le proprie forze, era stato salvato dai passanti, che, attirati dai suoi lamenti, hanno subito allontanato i tre giovani. Il cucciolo, affidato ad una clinica veterinaria, non è tuttavia riuscito a superare gli abusi, ed è morto proprio nella giornata di oggi.

Morto Tyrion, il cane salvato dagli abusi di tre minorenni

Volevano impiccarlo ad un cartellone segnaletico della stazione di Gela, ma Tyrion si è opposto ai suoi assalitori e ha tentato di dimenarsi con tutta la forza che aveva. Così facendo, ha attirato l’attenzione dei passanti che si trovavano nelle vicinanze: dopo aver messo in fuga i tre minorenni, hanno consegnato l’esemplare di Pit Bull ad una clinica veterinaria.

Un piano messo in atto per puro divertimento, o forse perché animati da un istinto di terribile crudeltà. In ogni caso, il gesto compiuto dai tre assalitori ha costato la vita a Tyrion, che proprio quest’oggi ha smesso di combattere. Vita Randagia Onlus, che si è immediatamente occupata del suo caso, ha diffuso la notizia della morte del cane allegando anche un’immagine.

Tyrion, con una flebo alla zampa, è divenuto in breve tempo il simbolo della lotta contro gli abusi nei confronti degli animali. Moltissime persone, toccate dalla sua storia, gli hanno rivolto un ultimo saluto.