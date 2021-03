Narcisista, Alba Parietti allerta: “Uomo pericoloso”. La sua esperienza

Alba Parietti ha messo in guarda il pubblico in merito al tema del narcisismo. Di recente ha dedicato un libro a questo tipo di personalità.

“La cacciatrice di Narcisi”. Questo il titolo del libro firmato da Alba Parietti. Pagina dopo pagina, la showgirl ha condiviso con il pubblico la sua esperienza con questo tipo di personalità. In particolare ha ripercorso tutti gli uomini narcisisti incontrati nella sua vita. Nello scrivere questo volume di successo, alla terza ristampa, l’obiettivo di Alba è stato quello di aiutare tutte le donne cadute in una relazioni tossica con un narcisista. La sua volontà è stata quella di creare un manuale per riconoscergli fin da subito.

“Il narcisista, al di là dell’ironia con cui ho giocato molto nei vari capitoli, è un uomo pericoloso: adora nutrirsi della sofferenza altrui e ama prolungare questa sofferenza per appagare se stesso”, il commento Parietti nell’ambito di un intervista a Ora.

Alba Parietti al fianco delle donne dà vita a un manuale antinarcisista

Attraverso una narrazione leggera e divertente, Alba Parietti ha trattato una tematica sempre più diffusa. Il narcisismo e le relazioni con soggetti con questa personalità sono argomenti molto trattati, soprattutto sul web. Innumerevoli i canali youtube dove coach e psicologi affrontano tutti le facce di questo insidioso tipo di personalità.

E come loro Alba ha voluto, con il suo libro, offrire uno strumento per aiutare le donne che si trovano in relazione con loro. Manipolatori come racconta la showgirl sono persone che prima di conquistano con una corteggiamento pressante per poi disistimare la vittima e di seguito scartarla. Spesso puntano a donne sensibili e bisognose di amore. E non solo. Anche soggetti carismatici per poi portargli a disistima.

“E’ un carnefice molto complesso, talvolta insospettabile, dapprima premuroso ma perennemente innamorato di una sola cosa: il suo ego”, le parole di Alba. La showgirl è molto preparata e consapevole della pericolosità di questo disturbo della personalità. Nella sua vita ha avuto a che fare con innumerevoli soggetti di questo tipo.