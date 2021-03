Nunzia De Girolamo ringrazia i fan con una FOTO spaziale: un sogno ad occhi aperti

Nunzia De Girolamo ha ringraziato i fan per aver seguito il suo programma “Ciao Maschio”: il messaggio non basta, arriva la foto spaziale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Oltre 1 milione di spettatori, ma con picchi di quasi 1 milione e mezzo!“: Nunzia De Girolamo, entusiasta degli ascolti racimolati con l’ultima puntata di Ciao Maschio, non trattiene l’emozione e ringrazia i fan attraverso un lungo messaggio. La trasmissione, in onda su Rai nella seconda serata del sabato, sta ottenendo sempre più punti in termini di share.

In ogni puntata, tre ospiti maschili si sottopongono alle domande della conduttrice e danno vita ad un vivace scambio di opinioni, per poi passare sotto il giudizio dell’opinionista Drusilla Foer. La conduttrice, che proprio ieri ha raggiunto un picco del 7,6% di share, non ha potuto fare a meno di ringraziare i fan.

Nunzia De Girolamo, il ringraziamento speciale per i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Ma quanti eravate ieri sera a seguire ‘Ciao Maschio’?“: con queste parole ha esordito Nunzia De Girolamo nella didascalia del suo ultimo scatto. La conduttrice, estremamente soddisfatta dei risultati raggiunti in seconda serata, ha voluto ringraziare i fan con un lungo messaggio, non mancando di accompagnarlo con una foto strepitosa. “Ho il telefono invaso di messaggi, come ormai accade ogni Domenica“, sentenzia l’ex politica, fuori di sé dalla gioia.

Nell’immagine, la bella presentatrice è seduta nel suo camerino e ha le braccia spalancate, come per abbracciare i migliaia di followers che la seguono. Il viso serioso e le labbra arricciate non devono tuttavia ingannare: la conduttrice è al settimo cielo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Un bel programma“, “Io c’ero“, “Te lo meriti“: i fan non potevano fare altro che congratularsi con lei. Lo scatto, allo stato attuale, ha da poco superato la soglia dei 3mila likes.