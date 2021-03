Sabato 20 Marzo è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Ospite del pomeriggio di Canale 5 la famosissima Ornella Vanoni che ha ripercorso tutta la sua carriera, attimo per attimo arricchita dai molteplici amori.

La Vanoni entra in studio accompagnata da Ondina, la sua splendida cagnolina. Inizialmente l’attenzione è rivolta alla cucciola e la Vanoni confessa: “Ondina dorme con me, ma sull’orlo del letto così ha sempre gli occhi puntati sulla porta”.

Ornella continua a parlare della sua cagnolina e svela un altro aneddoto: “Ondina ha la passione per i tappi delle bottiglie, quando andiamo al ristorante facciamo certe figuracce perchè fissa gli altri tavoli e mi chiedono cosa abbia, per me è come una figlia, però meno impegnativa”.

La Vanoni alla Toffanin: “Dove vi siete sposati?”

Dopo il siparietto con Ondina, l’intervista prosegue su Ornella. La Toffanin inizia a parlare della pandemia da coronavirus e la Vanoni paragona l’attuale periodo ad una guerra, dichiarando: “A me ha preso alla pancia, ma soprattutto il dopo è stato difficile per me, ho avuto un’infiammazione ai linfonodi.. Io ho vissuto la guerra e so di cosa parlo. Il covid è come una guerra contro un nemico invisibile, anzi allora almeno potevamo stare con la nostra famiglia. Ora si muore soli come i soldati.”

La conduttrice le chiede se dopo tutto questo ne usciremo persone migliori, la cantante le risponde: “Non credo proprio, forse qualcuno si, ma molti no. L’uomo è così, è la sua natura. Guarda la Shoah.”

Durante l’intervista, la Toffanin chiede alla Vanoni, di parlarle degli amori avuti nella sua vita. La cantante confessa: “Ho amato, ma sono stata anche amata per fortuna. Oggi non ho più un uomo, se per amore si intende quello. Ma ho tanti amori, i miei nipoti, mio figlio. Io sono una donna felice, non ho bisogno di avere un compagno. Non ho saputo portare avanti una storia, oppure è stato difficile…insomma non c’è. Ma ho 3-4 amiche del cuore, 2-3 amici del cuore, per cui ho costruito dei legami e sola non mi sento.”

Ornella si racconta e parla di un periodo buio della sua vita, quando si ammalò di depressione: ” Se ce l’hai la personalità rimane la tua, mi sono curata perché è cominciata quando ero in Svizzera, ero molto triste e malinconica. Quando ho capito cosa avevo ho preso subito provvedimenti. Se la prendi bene non torna, se ti curi e segui le indicazioni. Molti hanno paura di cambiare, ma non si cambia, si guarisce da una malattia.”

Durante la lunga intervista, la conduttrice confida alla cantante che una sua canzone, ‘La Voglia, la Pazzia, l’Incoscienza, l’allegria’ è la colonna sonora della sua storia d’amore con Piersilvio Berlusconi, con il quale ha due bambini.

La Vanoni entusiasta risponde : “Dove vi siete sposati?” e il gelo cade nello studio di Canale 5. Silvia Toffanin cerca di prendere la domanda alla leggera e risponde che non sono sposati ma che alimentano il loro amore ogni giorno.