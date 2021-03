Paola Turci sorprende i followers con uno scatto incredibile: la cantautrice mette in mostra il suo corpo con un completo d’allenamento super e con il ventre scoperto.

Paola Turci è una cantautrice che nella sua carriera ha pubblicato 17 album e ha partecipato in diverse occasioni al Festival di Sanremo. La classe 1964, nelle scorse settimane, ha conquistato le prime pagine del Gossip per la presunta relazione con Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi. La romana non ha mai spiegato il suo orientamento sessuale, ma tramite alcune dichiarazioni ha svelato di essere libera di amare chi vuole, senza distinzioni di genere.

Paola, in ogni modo, è attivissima su Instagram. La 56enne, qualche giorno fa, ha svelato di aver aderito alla campagna per la salute delle donne: un progetto per la prevenzione del tumore all’utero. La cantautrice, nella giornata di oggi, ha invece postato una fotografia in cui ha mostrato il suo addome da urlo.

Paola Turci, lo scatto è da applausi: ventre scoperto e che addome

Paola, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui indossa un completo d’allenamento incredibile. Il top è strettissimo e il suo ventre è totalmente scoperto. La cantautrice mette in mostra il suo addome d’applausi: i risultati dei suoi allenamenti sono decisamente evidenti.

La romana non ha mai dato troppo peso ai pettegolezzi: qualche tempo fa era stata al centro dei rumors per una presunta relazione con Gianna Nannini. Dopo essere stata paparazzata la scorsa estate in compagnia di Francesca Pascale. Tanti mesi di silenzio, ma la classe 1964 qualche giorno fa ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al settimanale F.

La Turci, qualche settimana fa, si è esibita nel programma di Giallini e Panariello ‘Lui è peggio di me’.