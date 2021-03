Pierpaolo Pretelli ha il mal di pancia, Giulia gli prepara questa cena – FOTO

Prosegue la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che abbiamo lasciato ieri sera nel bel mezzo di una “cena loculliana” dovuta ad indisposizione del ragazzo

La love story tra i due ex gieffini Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra proseguire a gonfie vele da quando si sono spente le luce del programma di Canale Cinque. Un amore nato in sordina ma diventato una bomba tra le mani dei due giovani concorrenti che ora si stanno vivendo alla luce del sole.

Se prima la sbandata per Elisabetta Gregoraci aveva entusiasmato molti a casa, adesso invece la storia d’amore con Giulia pare essere la vera cosa importante per Pierpaolo che si mostra affiatatissimo con lei sui rispettivi canali social.

Giulia Salemi cuoca provetta per Pierpaolo, vediamo cosa ha preparato

“Che non si dica che non sono una brava donnina di casa! Ho cucinato il riso con le carote, il tonno e le verdurine. Questa comunque è la cena per sanare il mal di pancia di Paolo, sennò io avrei cucinato altro”, esordisce nella Instagram story Giulia mentre inquadra il fidanzato molto imbarazzato per questa confessione pubblicata fatta senza nessun ritegno.

I due giovani si mostrano nei social con molta naturalezza e passione, un aspetto che li sta facendo riscoprire a molti fan del programma che magari non li avevano capiti in un primo momenti per via delle telecamere e di tutti i meccanismi che ruotano dietro l’organizzazione di un reality.

Scherzano e si divertono nel loro sabato sera a casa di Giulia, e non nascondono il fatto che vorrebbero presto andare a convivere insieme. Ora invece si dividono tra Roma e Milano, inoltre le restrizioni legate alla pandemia non aiutano, ma sappiamo che appena terminerà questa situazione, i due faranno questo passo importante.