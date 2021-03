Ecco tutti i metodi migliori per pulire i termosifoni senza ricorrere a detersivi chimici che possono essere molto dannosi.

Ora che l’inverno ormai sta uscendo di scena, lasciando spazio alla primavera, dovete iniziare a pensare a

come pulire i vostri termosifoni.

Pulire i termosifoni è una procedura di fondamentale importanza per garantire un’adeguata e duratura funzionalità.

Potete pensare di effettuare questi semplici passaggi utilizzando dei rimedi del tutto naturali, economici e

senza la presenza di detersivi che presentano al loro interno dei prodotti chimici.

Rimedi fai da te per rimuovere la polvere dai termosifoni

Per preservare la funzionalità e la durata dei termosifoni è sicuramente importante eliminare

la polvere. Questo passaggio richiede un po’ di tempo ma, per fortuna, in commercio esistono molte

spazzole che riescono a catturare la polvere anche negli spazi più angusti.

Tuttavia potete anche pensare, dopo aver spazzolato bene, di utilizzare un phon ed un panno umido. Infatti mettendo un panno dietro al termosifone, l’aria calda del phon in azione andrà ad eliminare i residui di polvere che si andranno ad attaccare al panno umido senza disperdersi nell’aria.

Un altro trucco per pulire i termosifoni è utilizzare il sapone di marsiglia, in combinazione con l’aceto bianco. In questo caso non dovrete far altro che procurarvi una spugnetta e andarla ad inumidire con un po’ di acqua tiepida e sapone di Marsiglia.

Una volta terminato questo passaggio, dovrete passare la vostra spugnetta sul termosifone e godervi il risultato. Per un risultato più approfondito potete pensare di utilizzare anche dell’aceto bianco. In questo caso dovrete versare mezzo bicchiere di aceto bianco in un litro di acqua e, con un dosatore spray, applicare tutta la soluzione sul termosifone e, poi, andare ad eliminare lo sporco con una spugnetta.

Per le pulizie delle valvole, e in generale di tutti gli altri componenti, potete pensare di utilizzare il

bicarbonato di sodio in combinazione con il limone. In questo caso il procedimento è davvero semplice.

Non dovrete far altro che inserire in una vaschetta dell’acqua tiepida, il limone e del bicarbonato, Aggiungete, poi, tutte le componenti del termosifone in modo da andarli a sgrassare per bene.