Romina Power perché veste sempre largo? Vi diciamo il motivo

Vi siete mai chiesti perché la cantante Romina Power ha sempre vestito largo? Ecco il vero il motivo della sua scelta.

La scelta intrapresa dalla celebre cantante Romina Power di vestire sempre e per sempre esclusivamente con abiti oversize è spesso stata fonte di mistero.

Ad ogni modo fin dagli esordi della sua carriera di artista, la bella nativa degli Stati Uniti poi approdata in Italia ed unitasi in seguito in coppia fissa con il noto cantautore pugliese Al Bano, ha sfoggiato in ogni occasione degli indumenti spesso sgargianti, dalle colorazioni più varie e semplici a quelle più raffinate, ma rigorosamente di taglio più ampio rispetto alla sua corporatura. Allora cosa si cela dietro questa sua costanza in fatto di moda, puro interesse verso un particolare abbigliamento oppure ha una qualche attinenza con la sua personalità? Scopriamolo assieme.

Romina Power, ecco il motivo dei suoi abiti sempre “oversize”

In realtà Romina non si è mai sbilanciata pubblicamente in merito a questo sua tendenza inerente all’abbigliamento, eppure molte sono le congetture attuate negli anni dai suoi più fedeli ammiratori. Inizialmente appunto si credeva che fosse semplicemente una vocazione verso quel modo originale di essere alla moda. Un vestirsi “più ampio” che la facesse sentire a suo agio in ogni evenienza.

Una deduzione che infatti risulta a ben dire insindacabile, nonostante la reale motivazione pare che sia invece molto legata al suo approccio vitale e protratto negli anni verso il Buddhismo, una scelta che si rifletterebbe dunque nelle sue scelte sull’outfit quotidiano.

Per concludere ad affiancare questa seconda e più valida ipotesi vi sono anche i suoi trascorsi problemi con un ginocchio. Non così recentemente l’artista si sottopose ad un intervento, e forse in seguito al quale lei stessa possa aver optato per una valida opzione di comodità.