La semifinalista del Grande Fratello Vip è stata aspramente criticata per alcune scelte che ha fatto nella casa e arriva una stoccata anche da un suo ex coinquilino.

Rosalinda Cannavò si può dire senza ombra di dubbio che ha vissuto appieno la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Ha cambiato nome, tornando ad essere chiamata con quello di battesimo anziché Adua Del Vesco, ha confessato e svelato diverse storie inventate in accordo con la sua agenzia che le sarebbero servite per arrivare al successo, come quella con Gabriel Garko o Massimiliano Morra e ha anche cambiato fidanzato dopo dieci anni.

Proprio all’interno del reality show di Canale 5 ha infatti conosciuto Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere di Serie A Walter, che le ha dato il coraggio di lasciare Giuliano, il fidanzato con cui ha avuto una relazione di dieci anni e che è stato sempre presente, rimanendo all’oscuro per lasciar proseguire la carriera d’attrice alla sua fidanzata.

Le accuse nei confronti di Rosalinda

Rosalinda si è messa totalmente a nudo parlando anche del suo passato difficile ma questo non è stato vista sempre di buon occhio dai suoi compagni. Stavolta è Giacomo Urtis ad accusarla di aver raccontato certi aneddoti solo per impietosire il pubblico ma Rosalinda non ci sta e risponde piccata seppure poi aggiunge di non volere fomentare l’odio.

Giacomo Urtis con un post su Twitter esprime in modo estremamente ‘leggero’ anche un fatto che l’ha colpito durante e che ha lasciato tutti senza parole ossia gli abusi che ha subito da parte di suo cugino all’età di 6 anni.